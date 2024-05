REGGIO CALABRIA Commettevano furti su autovetture e si appropriavano del denaro prelevandolo dalle carte bancomat rubate

car motoI Carabinieri eseguno ordinanza di misura cautelare nei confronti di due residenti del quartiere di Arghillà

I Carabinieri della Compagnia di Reggio Calabria hanno eseguito un’ordinanza di misura cautelare personale, di cui una in carcere ed una agli arresti domiciliari, nei confronti di due soggetti residenti nel quartiere di Arghillà, di età compresa tra i 32 e i 42 anni, accusati, a vario titolo, dei reati di tentato furto aggravato di autovettura, furto aggravato su autovettura eindebito utilizzo di strumenti di pagamento diversi dai contanti, commessi nei comuni di Reggio Calabria, Villa San Giovanni (RC) e Rossano (RC).

Il provvedimento trae origine dalle plurime denunce sporte dalle vittime presso le diverse Stazioni Carabinieri ed uffici della P.S. nel periodo compreso tra i mesi di giugno e novembre del 2023. L’attività di indagine, coordinata dalla locale Procura della Repubblica di Reggio Calabria - diretta dal Dott. Giovanni Bombardieri -ha permesso di interrompere una serie di odiosireati contro il patrimonio perpetrati nei confronti di cittadini inermi.

Le investigazioni condotte hanno consentito di portare alla luce il consolidato modus operandi adottato dai malviventi, il quale iniziava con l’individuazione dei veicoli oggetto della loro attenzione criminale. In seguito, in casodell’assenza del legittimo proprietario,gli stessi procedevano ad infrangere uno dei finestrini dell’auto al fine di introdursi nell’abitacolo e sottrarre gli effetti personali dello stesso; diversamente, nel caso in cui il titolare del veicolo fosse stato presente – ma distratto perché impegnato in altre incombenze – i malviventi approfittavano di tale disattenzione per asportare borse, zaini o portafogli riposti temporaneamente sui sedili per poi allontanarsi repentinamente.Nel caso in cui la refurtiva comprendesse anche carte di pagamento tipo “bancomat”, i predetti completavano la propria azione criminosa recandosi presso il più vicino istituto di credito al fine di prelevare, fraudolentemente, quanto più denaro possibile, incrementando, di fatto, il danno cagionato alle vittime. In alcune circostanze, inoltre, i due uomini hanno anche tentato di rubare le autovetture coinvolte nelle predette azioni criminose, forzandone il blocco di accensione e sostituendo la centralina delle stesse.

Uno degli episodi su cui ha proceduto l’Arma ha riguardato anche il territorio di Gallico Marina, area già interessata da eventi delittuosi di natura predatoria, ragione per la quale erano pervenute numerose segnalazioni alla Stazione competente per territorio.

L’attività di indagine posta in essere racchiude la sensibilità dell’Arma reggina in materia di tutela dei cittadini dai reati contro il patrimonio. Prendersi cura di queste problematiche e dare risposta alle richieste di aiuto delle vittime di tali delitti rappresenta una delle sfide odierne dell’Arma dei Carabinieri, al fine anche di migliore la sicurezza percepita nel centro cittadino.

Trattandosi di provvedimento in fase di indagini preliminari, rimangono salve le successive determinazioni in fase dibattimentale.