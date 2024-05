Ail si rinnova il consiglio di Amministrazione

ajaxmail L’assemblea dei soci della Sezione Ail di Reggio Calabria Vibo Valentia, riunitasi il 10 maggio, ha rappresentato un momento cruciale per la vita dell’associazione, in cui sono stati compiuti passi significativi verso il futuro. Durante questa riunione, sono stati approvati il bilancio relativo all’anno 2023, il bilancio previsionale ed il rinnovo del Consiglio di Amministrazione e dell’organo di controllo, i quale rimarranno in carica per i prossimi tre anni.

La Presidente Giusy Sembianza ha ottenuto la conferma nel suo ruolo, confermando così il suo impegno e la fiducia riposta in lei dai soci. Accanto a lei, sono stati confermati i consiglieri Caterina Filippone, Rosalba Di Filippo, Marinella Vincelli, Mimmo Nirta, Antonio Marino, Olga Spanò, Martino Parisi, Adriana Palumbo e Ken Curatola. Inoltre, si accolgono con entusiasmo due nuovi membri del Consiglio, Martina Pitea e Michele Valenzise.

La Presidente Sembianza ha espresso la sua gratitudine per la conferma nel ruolo e ha sottolineato l'importanza di mantenere uno spirito di famiglia all'interno del Consiglio di Amministrazione. Rivolgendosi ai nuovi membri, ha esortato tutti a essere orgogliosi e felici di far parte di questa importante squadra, sottolineando l'importanza del contributo di ciascun membro.

“Non posso che essere orgogliosa della conferma all’incarico che mi è stato affidato - spiega Giusy Sembianza -. Da parte mia l’impegno e l’auspicio che più che un Consiglio di Amministrazione questa continui ad essere una grande famiglia. Il mio benvenuto ai nuovi entrati, a cui chiedo di essere orgogliosi e felici di fare parte di questo gruppo in cui servirà davvero il contributo di tutti.“

Entro la fine di giugno, il nuovo Consiglio si riunirà per la prima volta per procedere alle nomine di competenza ai sensi dello Statuto. Questo momento segna l'inizio di una nuova fase per l'associazione, caratterizzata dalla collaborazione e dalla determinazione nel perseguire gli obiettivi comuni.