L'ITI di Bagnara Calabra vince ancora al concorso Gewiss

ITI al concorso GewisCi hanno preso gusto i ragazzi dell'ITI di Bagnara Calabra, tanto che adesso si può veramente affermare che collezionano successi e vittorie. Dopo ben tre Premi, sempre al primo posto, ritirati in edizioni precedenti e con il secondo posto per l'edizione 2023, quest'anno l’ITI Enrico Fermi di Bagnara è tornato in cima. Saranno pure vivaci questi studenti dell'ITI, saranno pure un tantino energici, per rimanere in tema, ma quando si tratta di sfide sono i migliori e lasciano il segno per rimanere nella storia.

Per questo turno le classi impegnate 5 D 1 e 5 D 2 dell’indirizzo elettrotecnica hanno dato davvero il meglio di tutte le loro performance. Il team stravincente è stato guidato dal Professore Referente del progetto AntoninoScappatura e dal Collaboratore Professore IvanSpanò. “Una grande emozione ed una soddisfazione senza eguali vedere ancora l’ITI di Bagnara campione in Italia, ancora noi primi classificati del progetto Gewiss.” Esulta così e con fisiologica gioia la Dirigente Prof.ssa Graziella Ramondino, che stimola incessantemente i suoi ragazzi e le sue ragazze a dimostrare le proprie capacità, le competenze acquisite in classe, le esperienze maturate sul campo e a non cedere mai davanti a nessuna sfida. E quest’anno la sfida era costituita dal tema del concorso “LIGHT UP THE PERFORMANCE”, argomento ben specifico che rientra in un ampio programma rivolto alle scuole dalla denominazione “Un progetto di classe 2023 – 2024”.

L’idea nasce in seno alla stratosferica GEWISS Academy, soluzione e incontro tra le esperienze e le competenze tecniche della GEWISS S.P.A. e la voglia di offrire un servizio di sviluppo professionale alle risorse umane. In una fase storica in cui risparmiare energia diventa sinonimo di saper scegliere prodotti e servizi, la GEWISS pensa a un progetto che sappia valorizzare e divulgare le buone pratiche della progettazione elettrica, grazie al supporto e all’uso di software professionali adatti e mirati. Proprio per questo lancia l’idea di “Un progetto di classe”, che è già giunto alla sua IX Edizione e conta una bella manciata di premiazioni per l’Istituto Fermi di Bagnara, i cui giovani studenti degli indirizzi elettronica ed elettrotecnica si sono prestati alla realizzazione del prodotto richiesto dal bando di concorso. Il team ha dovuto definire soluzioni illuminotecniche, cercando di ottenere il miglior risultato possibile in termini di performance, introducendo all’interno del proprio lavoro prodotti GEWISS e PIL (Performance in Lighting).

Le classi dell’ITI hanno realizzato un plastico con una progettazione della luce, attraverso l’uso di un software illuminotecnico, di un Centro Commerciale, sviluppando almeno 4 aree di tipologie differenti tra loro, indicate da Gewiss, quindi 2 spazi interni e 2 esterni. La partecipazione e, prima ancora, la formazione per siffatti concorsi e progetti concorrono a migliorare i livelli di apprendimento, a integrare in maniera più diretta l’utenza scolastica in ambiti professionali e non meno a stimolare quel sano senso di competitività che porta al raggiungimento di risultati d’eccellenza come il Primo Posto di cui si è pregiato ancora una volta l’Istituto d’Istruzione Superiore di Bagnara indirizzo ITI.

Caterina Restuccia

