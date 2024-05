Parte da Pescara il 17 maggio il tour 2024 Nazionale "Dove c'è Musica" tribute Eros Ramazzotti

Dove cè musica La band Dove C’è Musica nasce nel 2008 da un’idea di Enzo Carbone, voce del gruppo, che, spinto dall’incredibile somiglianza vocale con Eros Ramazzotti, ha deciso di creare una tribute band ispirata alla musica dell’artista romano. Il repertorio della band comprende i brani più celebri del cantautore come “Adesso tu”, “Una terra promessa”, fino ad arrivare all’ultimo album “Battito infinito”.

La band si distingue per la precisione nel riprodurre fedelmente le melodie e gli arrangiamenti delle canzoni di Eros Ramazzotti, offrendo al pubblico un’esperienza unica e coinvolgente; grazie alla passione e al talento, i membri della band riescono a trasmettere energia ed emozioni, conquistando il pubblico ad ogni esibizione. Quest’anno il tour della band avrà inizio, il 17 maggio prossimo, a Mallopello in provincia di Pescara, per poi proseguire in Abruzzo e in Molise, dove ha l’esclusiva con la RDM, sono previsti esibizioni a Benevento, il 15 agosto, poi in Puglia, in Sicilia e, ovviamente, un po’ in ogni provincia della Calabria, terra di origine del gruppo. Grazie alle performance di altissimo livello offerte dalla tribute band, gli appassionati della musica di Eros Ramazzotti avranno l’opportunità di rivivere così le emozioni dei suoi concerti e a rendere omaggio al talento e alla passione del grande cantante italiano. Gli spettacoli della band Dove C’è Musica rappresentano, quindi, un’opportunità imperdibile per tutti i fan di Ramazzotti che desiderano ascoltare musica live di qualità e cantare tutti insieme i propri brani preferiti. Non perdete l’occasione di assistere ad uno di questi concerti e di emozionarvi con le splendide canzoni di Eros Ramazzotti, interpretate con grande maestria e passione da Enzo Carbone e i suoi compagni. Un’esperienza che vi farà cantare e ballare fino alla fine della serata.

La band : FORTUNATO DE STEFANO, TASTIERE E SUONI; AMEDEO FRANCESCO, BASSO; MICHELE MISALE, BATTERIA; VINCENZO LUISI, CHITARRA ACUSTICA E ELETTRICA; MIMMO SOLDANO, PERCUSSIONI; VALERIA CONTI, VOCE E CORI, DEBORA LAGANA’, VOCE E CORI; ENZO CARBONE, VOCE.