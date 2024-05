Il coro Città di Villa San Giovanni e le sue piccole voci contro il bullismo…supereroi!

rappresentanza del CoroUna rassegna di video per dire no al Bullismo e sì alla solidarietà. Questa l’iniziativa intitolata “Coltiva la conoscenza che aiuta e salva”, organizzata dall’associazione In Cammino di Rosalì,a cui il Coro Città di Villa San Giovanni e le sue Piccole Vocihanno partecipato realizzando il video:“Io, tu, noi contro il bullismo…supereroi!”.

Svoltasi sabato 11 maggio presso l’auditorium Santa Caterina di Reggio Calabria, l’iniziativa ha riscosso grande successo di pubblico e grande partecipazione da parte delle scuole e delle associazioni cittadine tra cui proprio il coro della città villese che ha scelto di “cantarle” al bullismo con la canzone di Mr. Rain “Supereroi”, intervallata con frasi ed immagini contro il bullismo. “Queste tematiche toccano profondamente tutti noi, le nostre famiglie, i nostri giovani - ha dichiarato l’avv. Patrizia Arcuri, presidente dell’associazione Coro Città di Villa – ed è per questo che abbiamo accolto con entusiasmo l’invito rivoltoci e con altrettanto entusiasmo abbiamo partecipato convinti che solo l’esempio può cambiare il mondo, un passo alla volta”. Sono stati 16 i video selezionati per essere poi proiettati sabato. Tra questi, quelli delle parrocchie Santa Maria d’Itria di Rosalì, Maria SS. di Porto Salvo in Gallico Marina, San Teodoro Martire in Bagaladi, il gruppo scout San Francesco d’Assisi RC4, le scuole I.C. Cassiodoro -Don Bosco, I.C. “Radice- Alighieri”, I.C. Lazzarino Gallico, l’ass. Amici di Fatina e l’unico coro partecipante, quello dell’associazione Coro Città di Villa con i coristi adulti e i piccoli Giorgia, Serena, Stefano, Aurora e Giuseppe che hanno cantatoil brano Supereroi, scelto proprio per il significato profondo e diretto ovvero che l’unione fa la forza.

“Il nostro coro, oltre che promuovere la città con il linguaggio musicale, è sempre in prima linea quando si tratta di tematiche sociali o culturali. La solidarietà, la comunicazione, l’unione, l’essere una sola voce pur essendo diversi – evidenzia il M. Giusj A. santacaterina, direttore artistico del Coro villese – sono alcuni dei superpoteri che la protagonista del video riuscirà a conquistare per dire No al bullismo. Proprio come nel coro, tanti corpi, tante idee, ma una sola voce”. A presentare l’evento, Benvenuto Marrà con la brillante partecipazione del comico Pasquale Caprì (in foto nel ruolo del sindaco Falcomatà) e con l’intervento dell’assessore all’istruzione Anna Briante, del presidente del consiglio comunale Vincenzo Marra e della dott.ssa Valentina Barracato.All’unisono tutti per dire “sbulloniamoci”.

Di seguito il video del coro.