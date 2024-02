CALCIO Prima Categoria, Bagnarese - Real Cittanovese 2-3

1 1 bagcit 030224 La Bagnarese disputa la seconda di ritorno contro la Real Cittanovese, imbottita di ex biancazzurri: Barrese, Germanò e Moumen. Inizio a spron battuto dei bagnaresi, con Tripodi che ci prova ma è debole per impensierire Perrelli. E il classico gol dell'ex arriva con Barrese che beffa El Makni da lontano. Reazione immediata con Cotroneo, ma il suo tiro è a lato.

La pressione dei padroni di casa viene premiata: attacco di Zagari, viene ravvisato un fallo di mano che porta alla massima punizione. Se ne incarica Bossi, che con un tiro centrale pareggia i conti. La gioia dura pochissimi secondi, per un altro rigore: Iannì interviene in modo imprudente, e porta Barrese sul dischetto, il quale non sbaglia. Il primo tempo si conclude col vantaggio cittanovese. Nella seconda frazione, dopo una fase confusa, arriva il pari: da fuori area, Pacheco libera un destro diagonale, che si insacca alla destra di Perrelli. Barbaro ci prova dallo spicchio sinistro dell'area con un tiro dalla parte opposta, ma va fuori di nulla. Punizione per i biancazzurri battuta da Bossi, Barbaro è solo ma viene forse tradito da un rimbalzo, e tira fuori. Occasionissima anche per gli ospiti con Quirino che approfitta di un batti e ribatti in area, calciando alto non di molto. È poi il numero 18 in rosso a portare nuovamente in vantaggio i cittanovesi, nonostante uno stop col braccio abbastanza palese, e si ritrova pure in inferiorità numerica per l'espulsione di Bossi, oltre ad essere El Makni infortunato che viene sostituito. Non succede più niente, la partita termina con la sconfitta della Bagnarese.

Bagnarese: El Makni (92' Pietropaolo), Castaldo, Petricci, Iannì, Caruso, Tripodi (36' Ascrizzi), Cotroneo, Bossi, Zagari, Pacheco, Ruggiero (55' Barbaro). Real Cittanovese: Perrelli, De Masi, Laface (61' Mammola), Bruzzese, Dagostino, Attisano, Tigani, Cutano, Barrese, Germanò (68' Quirino), Moumen. All: F. Adornato Arbitro: Monteleone di Reggio Calabria Marcatori: 14' e 29' rig Barrese, 27' Bossi rig., 54' Pacheco, 91' Quirino Espulsi: 91' Bossi

Vincenzo Laurendi