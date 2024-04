L'AIPD reggina cerca a Gioia Tauro volontari "tutor di viaggio"

Annuncio ricerca AIPD 2023 - La sezione reggina di AIPD – Associazione Italiana Persone con sindrome di Down, impegnata da anni nella promozione di percorsi di autonomia e di inserimento sociale per minori e adulti con sindrome di Down, cerca volontari “tutor di viaggio”.

“Per favorire la partecipazione ai nostri percorsi di educazione all’autonomia di persone con sindrome di down che provengono da fuori Reggio, puntiamo a coinvolgere uno o due volontari disponibili ad accompagnare alcuni ragazzi maggiorenni nel tragitto in treno da Gioia Tauro a Reggio Calabria, andata e ritorno.” Questo è l’appello che il gruppo reggino di Aipd rivolge a persone di età compresa preferibilmente tra i 18 e i 35 anni, che “siano disponibili a mettersi in viaggio – in senso metaforico e non solo - per contribuire alle buone pratiche educative e inclusive che l’associazione porta avanti regolarmente da anni”. Il compito dei volontari-tutor sarà dunque quello di accogliere i ragazzi con sindrome di Down alla stazione di Gioia Tauro, percorrere con loro il viaggio in treno fino alla stazione di Reggio Calabria e partecipare agli incontri settimanali di educazione all’autonomia che si svolgono presso la sede dell’Aipd reggina (in Via Palmi, nei pressi dell’IperCoop sul Viale Calabria) ogni giovedì pomeriggio e che sono condotti dall’équipe a ciò preposta. La trasferta dalla stazione alla sede e viceversa sarà a cura dei volontari reggini; le spese di viaggio sono a carico dell’associazione.

La disponibilità di tempo richiesta ai volontari è di circa cinque ore a settimana il giovedì pomeriggio. Gli aspiranti volontari possono scrivere a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo. oppure telefonare al numero + 39 347 705 8505 per informazioni e adesioni. Contatti: Maria Giuffrida + 39 347 705 8505, sito dell'associazione www.aipdreggiocalabria.com Servizio Sportello Volontariato CSV dei Due Mari PER AIPD sezione provinciale di Reggio Calabria