Bagnara Basket è campione di Calabria Under 15

Bagnara Basket - Campioni FIP CalabriaLa geografia giovanile del basket regionale è lontana da un bel po di tempo da Reggio Città ed ha visto sfidarsi due ottimi settori giovanili, i costieri di Armando Russo ed il Basket Alan, certezza da Finals, campionato dopo campionato.

A distanza di dieci mesi, dopo la finale del giugno scorso in Under 14, decisa dal Gioele Giofrè dopo una grande rimonta, c’era estrema curiosità nel capire lo status delle due formazioni, specialmente in considerazione che, la sfida di finale si è giocata nell’appassionato scenario del Palaborsellino di Vibo Valentia, il medesimo della passata stagione. 7 a 6, 24 a 20, 37 a 27 i primi tre quarti fino al 59 a 44 finale.

Man of the match, indiscutibilmente, Mattia Mollica. Canestri pazzeschi in Step-back da senior, personalità e leadership accanto ad un gruppo che lo ha sempre seguito ed assistito ed alla fisicità di un ottimo Rocco Squillace. Saranno 31 per Mollica, 18 per il compagno di squadra. L’Alan di Coach Polimeni tenterà la rimonta come nella passata stagione senza riuscirci. Non bastano i 21 punti del condottiero Bova. Bagnara è campione di Calabria. Alan Basket proverà a riaprire la bacheca all’interno delle prossime finals giovanili. Bagnara, continuerà, il proprio cammino nello spareggio tra regioni, il primo di Maggio al Palabenvenuti di Reggio Calabria contro Trapani Sharks, campionessa di Sicilia.

