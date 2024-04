Domenica 7 aprile a Bagnara Calabra la presentazione del libro "Fili Interrotti" di Anna Maria Deodato

Deodato libro Domenica 7 aprile alle ore 18.00 presso la Pro Loco di Bagnara Calabra sarà presentato il libro “Fili interrotti” di Anna Maria Deodato, edito dal Gruppo Albatros il Filo.

Il romanzo è ambientato in Calabria e narra la vita del protagonista Giuseppe, fatta di incontri e amicizie in un intreccio di vite e di sentimenti che fanno riflettere sulla fragilità umana e sul difficile equilibrio delle relazioni interpersonali. Il romanzo ha ricevuto numerosi riconoscimenti e premi, riscuotendo inoltre il plauso di pubblico e critica. Modererà l’evento, fortemente voluto dal presidente della Pro Loco Bruno Ienco, il giornalista Carmelo Tripodi che dialogherà con l’autrice. Sarà presente per i saluti istituzionali Domenica Garoffolo, delegata alla cultura del Comune di Bagnara Calabra. Le conversazioni saranno intervallate da video e letture di brani del romanzo.

Red