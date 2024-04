BAGNARA Triplo incontro con l'autore alla "Ugo Foscolo" per il "Mese della legalità

Evento legalità a Porelli di Bagnara Calabra Si è svolto, al salone Parrocchiale "Santa Maria degli angeli", il triplo incontro con l'autore per il "Mese della legalità", dedicato alle classi terze dell'Istituto comprensivo "Ugo Foscolo", volto a promuovere la legalità in tutte le sue forme. I saluti iniziali sono stati affidati al Dirigente scolastico, il prof. Renato Scutellà, il quale ha enfatizzato il rapporto tra legalità e cultura, che esalta la riflessione e va prolungata tutti i giorni. Moderatore dell'incontro, il prof. Natale Zappalà, che ha introdotto gli autori.

Comincia, per cavalleria, la professoressa Antonella Ferraro, col suo libro "Ester-il sole dentro", incentrato sulla disforia di genere, ovvero la situazione in cui una persona si ritrova quando un'anima maschile si ritrova intrappolata in un corpo femminile o viceversa, un discorso incentrato sulla bellezza, sull'accettarsi in barba al pensiero della società. Tocca quindi al secondo autore, il dottor Giuseppe Nicolò, conduttore di un programma sui vinili su Reggio tv, con "La danzatrice", un eco-dossier sull'agire ecologico. Conclude il prof Vincenzo Laurendi con "Il privilegiato-la semplice vita di un insegnante", mettendo in risalto quanto la tanto vituperata scuola sia il primo baluardo della società, e sugli effetti del bullismo. A chiudere, i ragazzi che hanno tempestato di domande gli autori, tornando in classe di sicuro più arricchiti.

