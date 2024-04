Esperienza Culinary-Artistica a Bagnara Calabra: Una Cena d'Arte ispirata a Edward Lear al Ristorante Statiola

Il Ristorante Statiola è lieto di presentare una cena d'arte unica nel suo genere, ispirata al famoso poeta, illustratore e viaggiatore del XIX secolo. Una serata indimenticabile, dove l'arte e la gastronomia si fondono in un'esperienza multisensoriale. Un menù che delizierà i sensi con piatti ispirati al viaggio di Lear nelle terre di Calabria, e con la partecipazione straordinaria del professore Raffaele Gaetano, storico ed esperto conoscitore di Lear.

Cosa aspettarsi:

- Una selezione di vini pregiati della Cantina Karati per accompagnare ogni boccone con eleganza e raffinatezza.

- Piatti artistici che trasportano i tuoi sensi in un viaggio attraverso paesaggi unici e tradizioni secolari della terra di Calabria.

Dove: Ristorante Statiola, Via Garibaldi 200, Bagnara Calabra (RC).

<<Non perdere l'opportunità di immergerti nell'arte e nella gastronomia con la cena d'arte a tema Edward Lear. Sarà una serata e un'esperienza da ricordare, in compagnia di amici, familiari e altri appassionati d'arte e cucina. Vi aspettiamo per un'avventura culinaria indimenticabile con la direzione artistica di Elmar Elisabetta Marcianò>>.

