Gli eventi di Pasqua della Pia Unione di Santa Cecilia

Pia Unione Santa Cecilia - Pasqua - La Pia Unione di Santa Cecilia, in collaborazione con con la Scuola Civica di Musica e l'associazione musicale "Città di Bagnara", organizza una serie di eventi culturali in occasione della Santa Pasqua a Bagnara e nei centri vicini.

Nella cappella dell'ex istituto delle Figlie del Divino Zelo di Sant'Eufemia d'Aspromonte, fino al 22 marzo saranno esposti costumi, strumenti che venivano utilizzati un tempo durante la Quaresima. In particolare sarà possibile rivedere la troccola a raganella, paramenti in nero che non si usano da sessant'anni e circa cinquanta pezzi raffiguranti il crocefisso di svariate misure e materiali. Sarà possibile ascoltare anche canti e inni che in passato si eseguivano nel corso del Venerdì Santo. Domenica 24 marzo a Bagnara Calabra, nella Chiesa del SS. Rosario, andrà in scena "A Passiuni r'u Signuri", opera scritta dal maestro Vincenzo Panuccio e recitata in lingua dialettale. Martedì 26 marzo, infine, nella chiesa parrocchiale S. Maria di Porto Salvo si esibiranno il soprano Roberta Nassi e il tenore Davide Fazzari con l'Orchestra di Fiati "Città di Bagnara", diretti dal maestro Vincenzo Panuccio, che eseguirà canti e meditazioni sulla passione di Nostro Signore Gesù Cristo di San'Alfonso Maria Liquori. (t.f.)