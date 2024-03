Gli studenti dell'indirizzo Industriale del "Fermi" di Bagnara in visita alla sede Hitachi nella città metropolitana di Reggio Calabria

Visita allHitachi ospitati dal dirigente Paolo FranciGli studenti delle classi 4^ D e 3^ D dell’Indirizzo Tecnico Industriale dell’IIS E. Fermi di Bagnara Calabra, accompagnati dalla Dirigente scolastica, Prof.ssa Graziella Ramondino e dai professori Scappatura Antonino, Tripodi Vincenzo e dalla docente Laurendi Giovanna hanno fatto visita allo stabilimento Hitachi rail di Reggio Calabria.

La Hitachi, come già risaputo, è un’azienda leader nel settore della costruzione di treni, che le sono commissionati in costruzione e realizzazione per le metropolitane di tutto il mondo. Durante la giornata in azienda i tecnici dell’Hitachi hanno accompagnato gli alunni nelle diverse aree dello stabilimento, illustrando le numerose fasi della produzione dei treni, che avviene anche grazie a tecnologie all’avanguardia. La visita scolastica allo stabilimento rientra nell’ambito delle attività di Orientamento previste nel Ptofdell’istituto, al fine di avvicinare gli studenti al mondo del lavoro e promuovere rapporti con le aziende innovative del territorio.

Sempre lungo la direttrice della lungimiranza della Dirigente, che spinge i vari indirizzi formativi e scolastici, tradizionali e moderni alla conoscenza del territorio e delle sue risorse, i giovani hanno potuto esporre i propri interrogativi, soddisfare le proprie curiosità e farsi notare anche dall’azienda stessa per le competenze già acquisite e la grande voglia di crescere in settori avanzati come quelli dell’Hitachi.

Caterina Restuccia