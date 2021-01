Coronavirus, in Italia oggi altri 18.627 casi e 361 vittime

covid - 10 gennaio Sono 18.627 i nuovi contagiati oggi, in calo rispetto a ieri (19.978), con 139.758 tamponi (ieri 172.119) e quindi una percentuale di positivi rispetto ai tamponi del 13,3%, in aumento rispetto all’11,6% di ieri. Le vittime sono state 361 (ieri 483), per un totale dall’inizio della pandemia di 78.755.

11.174 i guariti, per cui gli attualmente positivi sono 7.090. Aumenta la pressione sugli ospedali, con 22 persone in più ricoverate in Terapia intensiva e 167 nuovi ricoverati con sintomi. 6.901 in più le persone isolate a domicilio