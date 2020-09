BAGNARA CALABRA “Il Fermi c’è… pronti per la ripartenza”

Fermi L’IIS “E. Fermi” di Bagnara Calabra è pronto a ripartire in sicurezza dopo l’emergenza Coronavirus e con l’inizio delle attività didattiche - il prossimo 24 settembre - si spera di tornare alla tanto auspicata normalità dopo la pausa estiva.

È quello che si augura il DS, prof.ssa Graziella Ramondino, che sin da subito ha cercato di definire quelle che erano le criticità per trovare tutte le possibili soluzioni logistiche e operative per dare la possibilità ad alunni e docenti di ripartire in piena sicurezza. “Il mondo intorno a noi è cambiato e ci siamo dovuti adattare. Quel che è certo che non vediamo l’ora di ricominciare”, queste le parole della DS le cui priorità sono gli alunni, le famiglie, gli insegnanti e tutti coloro che in qualche modo sono coinvolti nelle attività educative.

SanEufemia E sono proprio i ragazzi l’espressione più concreta dell’attenzione della società civile e delle autorità politiche e sanitarie nei confronti di un avvenimento così importante come la ripresa delle attività didattiche nelle aule. Nello stesso tempo rappresentano un forte stimolo verso i docenti per un impegno difficile, ma esaltante, in un momento che esige coraggio e amore nei confronti del proprio lavoro, senza cedimenti, rinunce o inammissibili viltà. Sulla base di tali presupposti l’Istituto “Fermi” riparte con la ferma convinzione di poter adempiere appieno al compito di educazione culturale e formazione umana e civile delle giovani generazioni che lo frequentano. Forza ragazzi!

Red