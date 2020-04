BAGNARA CALABRA Buoni spesa, prorogati i termini per la presentazione delle domande

buono spesa

il formasi di code e assembramenti presso gli esercizi commerciali convenzionati, che potrebbero subire un ulteriore aggravio nella mattinata di martedì a causa della precedente scadenza che era fissata alle ore 12.00.

Prorogato alle ore 24.00 del 7 aprile il termine ultimo per la presentazione delle richieste per i buoni spesa. Il rinvio è stato deciso per evitare