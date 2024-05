"I me' pinzeri", primavera di Poesie in Vernacolo per la festa della Mamma alla Stazione FS di S Caterina

I me Pinzeri Domenica 12 maggio alle ore 18,30 alla stazione FS di RC S Caterina, in occasione della festa della Mamma, celebreremo questa importante ricorrenza,dedicando una primavera di Poesie in Vernacolo, dal titolo " I ME' PINZERI".

È prevista una massiccia partecipazione di poeti provenienti dalla provincia e dalla vicina Messina, tutto ciò per condividere un momento di sana aggregazione e di condivisione , proprio in un momento dove la solitudine è predominante nella società attuale; con questi momenti l'associazione Incontriamoci Sempre tende ad aprire con l'intensa attività sociale e culturale,uno spazio bello ed accogliente come la stazione FS di S Caterina, autentico gioello culturale della città e della Calabria. La serata sarà condotta da Elena Festa e Pino Cambera.

La serata si concluderà con un simpatico buffet finale , motivo anche questo per trascorrere momenti di spensieratezza e di rapporti umani attorno ad una tavola imbandita di prodotti tipici del nostro territorio.