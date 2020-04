REGGIO CALABRIA Stanziati dalla Città Metropolitana 100mila euro per la riqualificazione dell'arenile di Favazzina

Danni maltempo Favazzina Un segnale positivo per la ripresa della frazione balneare di Scilla. La Città Metropolitana nell'approvazione del bilancio di previsione 2020 ha disposto la somma di 100milaeuro per la riqualificazione dell'arenile di Favazzina. La violenta mareggiata dello scorso 23 dicembre ha portato via parte della spiaggia e isolato molte abitazioni. Per l'occasione si era costitutito un comitato spontaneo per risollevare le sorti del borgo.

Nei mesi scorsi il dott. Eduardo Lamberti Catronuovo, in qualità di presidente del comitato, aveva più volte incontrato le autorità preposte per sollecitare interventi urgenti per far ripartire la frazione e non aveva esitato a ribadire che il comitato si sarebbe mosso anche autonomamente per i primi interventi di pulizia dei luoghi.

E arrivano anche i commenti dal mondi della politica. Francesco Catalano, componente della Direzione nazionale dei Giovani Democratici e componente del circolo Pd di Scilla, plaude all'amministrazione metropolitana guidata da Giuseppe Falcomatà.

