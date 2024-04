BAGNARA CALABRA Approvato il rendiconto, contrari i consiglieri di opposizione

cons comunale bagnara Si è svolta la seduta del Consiglio comunale con 6 punti all'ordine del giorno. La vice sindaco Santina Parrello ha relazionato sulla ricognizione periodica delle partecipazioni pubbliche, sull'aggiornamento del Piano economico finanziario 2022-2025 per gli anni 2024-2025 e sull'approvazione delle tariffe Tari 2024-2026.

Mario Romeo, capogruppo de "La Bagnara che VogliAmo" ha aperto una discussione sui dati relativi alla Tari, chiedendo alla maggioranza di fare chiarezza, di sgravare la tariffa sui rifiuti e di rimandare successivamente la discussione del punto. Il presidente del Consiglio comunale Stefano Cosentino, su richiesta dell'assessore Paolo Gramuglia, ha sospeso la seduta, ripresa poco dopo. La vice sindaco Parrello rientrando in aula ha riferito di aver interpellato il funzionario Campisi, il quale ha confermato che il piano economico finanziario rimane invariato. <<Sebbene i diritti derivanti dalla differenziata - ha spiegato Parrello - non siamo stati ancora calcolati, verrà fatto nei prossimi mesi ed effettuato il rimborso della Tari>>. Invece secondo il consigliere Romeo l'Amministrazione non ha saputo gestire la situazione con la ditta.

Si è poi tornato a discutere del servizio idrico integrato: dopo la relazione del vice sindaco Parrello è intervenuto il consigliere Romeo, il quale ha ricordato che l'Amministrazione ha ereditato due progetti finanziati dal Ministero dell'Interno: uno per il miglioramento del serbatoio centrale di Gazziano e l'altro inerente il trasbordo delle acque fognarie verso il mare. Sui lavori che attualmente si stanno effetuando nelle condotte ha parlato il sindaco Adone Pistolesi. A seguire il capogruppo Romeo, dopo la relazione dell'assessore Parrello sul rendiconto della gestione per l'esercizio 2023, ha parlato delle linee che bisogna tenere per equilibrare i conti nell'interesse collettivo dei cittadini. A seguire sono intervenuti il consigliere Michelangelo Spoleti che ha evidenziato alcune criticità nelle frazioni, mentre la consigliera Virna Parisi ha chiesto risposte in merito alla chiusura del centro vaccinale e ha sollevato la questione di quei servizi che non vengno erogati. A seguire la capogruppo di maggioranza Mimma Garoffolo ha relazionato sul regolamento per le attività di street art. (t.f.)