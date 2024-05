Presentato a Bagnara Calabra il romanzo storico di Enzo Laurendi "La templare reggina"

Ienco - Bova - Laurendi - Fedele - Zappalà Presentato a Bagnara Calabra, presso il salone della Pro Loco cittadina, nell'ambito della rassegna culturale "Primavera d'autore" promossa dall'associazione Palingenesi, il sedicesimo libro di Vincenzo Laurendi, "La templare reggina", un romanzo storico ambientato a Reggio Calabria nel XVI secolo.

Alla presentazione sono intervenuti, oltre all'autore, il presidente della Pro loco, Bruno Ienco, il consigliere comunale e componente del direttivo dell'Associazione Palimgenesi Rocco Fedele, e il prof. Natale Zappalà, docente e storico. Una ragazza di nome Athena, appartenente a una famiglia d'origine greca che discende da un Cavaliere Templare, riceve una profezia: un giorno, Reggio verrà distrutta. Lei vuole impedirlo, ma qualcuno ha ordito un complotto contro la sua famiglia, per motivi sconosciuti. Così, andrà nel deserto della Siria per diventare Cavaliere Templare, per diventare più forte possibile e proteggere la sua patria natia.