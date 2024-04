VILLA SAN GIOVANNI L' intervento del vicepresidente del Consiglio Franco Scicchitano su Piano Strutturale Comunale

Comune di Villa San Giovanni Discontuinità. Discontinuità col passato. Passato fatto di degrado, incuria e perdita di identità storica e culturale, cui è stata ridotta la città nell’ultimo decennio. Soluzioni all’insegna della trasparenza, della legalità e diritti per tutti, con la creazione di progetti di sviluppo del nostro territorio.

In questi mesi, trascorsi alla guida della città, abbiamo fatte nostre le istanze che ci sono pervenute dai cittadini, dando massima attenzione allo sviluppo, alla sostenibilità ambientale, alla rigenerazione urbana ed al futuro delle giovani generazioni. Tutela del territorio è uno degli obiettivi prioritari di questa amministrazione. In questi mesi è stata presente in noi l’esigenza di dotare la città di moderni strumenti di Pianificazione Territoriale. Strumenti decaduti da anni che necessitavano di un loro rinnovo, oppure da realizzare come il Piano Strutturale Comunale.

Consci dell’esigenza di programmare lo sviluppo armonioso del nostro territorio, nel bilancio 2024 abbiamo previsto le somme necessarie (circa 100mila euro) per la copertura completa delle spese da sostenere per la redazione dei seguenti strumenti di Pianificazione:

-P.U.T (Piano Urbano del Traffico), finalizzato ad un miglioramento delle condizioni di circolazione e sicurezza stradale. Permetterà di gestire in modo ordinato i flussi di automezzi che attraversano il centro della nostra città per l’imbarco/sbarco dalla Sicilia. Inoltre detto strumento consentirà l’adozione del cosidetto ECOPAS, con possibilità di importanti entrate nelle casse comunali.

-P.C.S. (Piano Comunale di Spiaggia). Si pone l’obiettivo della salvaguardia paesistic0-ambientale di tutta la fascia costiera, garantendo lo sviluppo delle varie attività turistiche. Coordina la mappa delle concessioni demaniali , delle zone di balneazione libera e le zone adibite a vano e sosta delle imbarcazioni presenti sul territorio

Infine il P.S.C. (Piano Strutturale Comunale), che delinea le scelte strategiche di sviluppo del territori, valorizzando le risorse esistenti con attenzione a quelli che sono gli aspetti della qualità urbana ed ambientale. La città attende ormai da circa 20 anni l’adozione di questo importantissimo strumento di pianificazione urbanistica. Nel mese di dicembre è stato approvato dal Consiglio Comunale l’adozione delle Linee di Indirizzo Strategico di questo preziosissimo strumento urbanistico sul contenimento del consumo suolo zero. L’obiettivo più apprezzabile sarà di non impegnare ulteriori superfici e volumi come richiamato dal Parlamento Europeo e Nazioni Unite, nell’elencare gli obiettivi da raggiungere. Personalmente ritengo che il lavoro fin qui svolto, sia con i colleghi tecnici dell’amministrazione e con il lavoro incessante del nostro ufficio tecnico, possa ritenerci moderatamente soddisfatti, sapendo che molto lavoro dovrà ancora essere fatto, ponendoci come obiettivo la visione comune di una città proiettata, tramite il coinvolgimento dei nostri concittadini, verso il futuro.

Franco Scicchitano, vice presidente del consiglio con delega ai progetti PNRR e riqualificazione urbana