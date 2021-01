SCILLA Da martedì il vaccino anticovid anche alla Casa della Salute

osp scilla Alla Casa della Salute partirà il prossimo martedì il servizio di vaccinazione anti Covid-19. A renderlo noto il dottore Ernesto Giordano, responsabile della struttura. "E' un primo passo importante per l'apertura della Casa della Salute di Scilla - spiega - saremo in grado di vaccinare circa 300 persone al giorno. Il nostro centro sarà aperto dalle ore 8 alle 20 e sarà gestito dalla nostra equipe che è stata appositamente formata, avvalendoci anche della disponibilità della farmacia della struttura e del personale specializzato in allergologia in caso di necessità".

L'avvio della vaccinazione è stato reso possibile grazie alla sinergia con il direttore del Distretto tirrenico dell'Azienda sanitaria provinciale di Reggio Calabria, dottore Salvatore Barillaro. "Stiamo creando diversi punti per effettuare le vaccinazioni - spiega quest'ultimo - per stare vicino alla gente ed avitare assembramenti. Il servizio a Scilla coprirà un bacino di utenza di circa 30mila abitanti considerando tutta l'area della Costa Viola".

All'interno della postazione che è stata disposta al piano terra dell'edificio verranno rispettati tutti i requisiti richiesti per una vaccinazione sicura: " Inizieremo con la copertura di tutti i sanitari pubblici e privati - aggiunge il responsabile Giordano - passeremo poi agli ultra ottantenni e poi andremo avanti. E' importante precisare che il vaccino verrà inoculato per chiamata".

L'attività si è resa possibile grazie anche alla collaborazione con il Dipartimento di Prevenzione. L'Amministrazione Comunale ha supportato l'iniziativa in particolare il consigliere comunale con delega alla sanità Mario Patafio, ha dato la massima disponibilità. All'interno della struttura è stato disposto un percrso dedicato per gli utenti che si sottoporranno alla vaccinazione e alcuni ampi locali sono stati adibiti per l'accettazione e la somministrazione del vaccino.

Tina Ferrera