Covid.19, nuovo caso positivo a Rosarno.

covidQuarto caso di persona positiva al Coronavirus a Rosarno. La notizia è stata data dal sindaco Giuseppe Idà. «Nella tarda serata di ieri ho ricevuto la notizia della 4 persona positiva al Covid-19 residente nella Città.

D’intesa con le Forze dell’Ordine e ASP abbiamo provveduto a censire le persone che hanno avuto contatti stretti col soggetto in questione. Nei prossimi giorni gli stessi verranno sottoposti a tampone per verificare se vi siano stati ulteriori contagi». Il sindaco rassicura che tutti i protocolli di sicurezza sono stati già attivati . «Vi ribadisco che l’unica soluzione efficace è rimanere a casa – ha detto Idà – Ancora c’è troppa gente in giro e questo non va bene».