PENTACALCIO FEMMINILE UNDER 15 Sporting Bagnara - Academy Ardore 6-1

1 1 bg15ard 27042024 Match finale contro Ardore per le ragazze dell'under 15 dello Sporting Bagnara, che vuol chiudere al meglio un campionato disputato in modo ottimo, nonostante fosse la prima esperienza per molte giocatrici. Non passa nemmeno un minuto che Iannì scalda subito i guantoni a Sgambellone con un tiro da fuori. Praticò, dopo un'azione di forza, coglie il palo, ma poco dopo è C. Palumbo a realizzare il vantaggio.

Altro palo sfortunato preso da Iannì, poi Praticò va vicina al raddoppio. Invece, in modo un po' rocambolesco, è Grillo a pareggiare da corner. La gioia dura pochissimi istanti: V. Tripodi parte in solitaria e realizza il nuovo vantaggio. Reazione con Trimbali che impegna severamente C. Morello, la quale si salva di piede. Arriva anche il tris, ancora con C. Palumbo, che mette in porta l'assist da terra di Praticò. Grillo ci prova da fuori, C. Morello respinge in fallo laterale. Primo tempo che si conclude col doppio vantaggio bagnarese. Il secondo tempo si apre con un tentativo di Grillo, poi ci provano Iannì, V. Tripodi e Praticò. La numero 9 trova la doppietta poco dopo, portando a tre le lunghezze di distanza. Colella prova a scrivere il proprio nome sul tabellino dei marcatori, ma va fuori di poco. Si rifarà poco dopo, con un bel diagonale che vale il quinto gol. Calcio di rigore per lo Sporting per un fallo di mano in area, se ne incarica Praticò che realizza. Reagisce la formazione ospite con Trimbali, ma C. Morello le nega la gioia del gol. Bella combinazione tra Colella e Carbone, la numero 8 si vede negare la segnatura. C'è tempo per fare giocare anche S. Palumbo, Fresi Borara e Vindigni. Prima Trimbali poi Crisafi provano ad accorciare il distacco, Armeni coglie la traversa. Match che termina con la vittoria, e la promessa, l'anno prossimo, di fare ancora meglio.

Sporting Bagnara: C. Morello, C. Palumbo, Iannì, A. Tripodi, Praticò, V. Tripodi, Calabrò, Carbone, Colella, S. Palumbo, Fresi Borara, Vindigni. All: P. Carbone

Academy Ardore: Sgambellone, Armeni, Crisafi, Grillo, Trimbali, Tropepi. All: R. Varagani

Arbitro: D'Arrigo di Reggio Calabria

Marcatori: 5' e 19' C. Palumbo, 15' Grillo, 16' e 26' V. Tripodi, 35' Praticò rig.

Vincenzo Laurendi