Il Comune di Palmi impegnato per la scarcerazione di Patrick Zaki

Un anno dopo la delibera di Consiglio del 20 Febbraio 2020, abbiamo rinnovato il nostro impegno in favore della scarcerazione di Patrick Zaki, attivista e ricercatore egiziano dell’Università di Bologna ingiustamente detenuto in Egitto con l’accusa di svolgere propaganda a fini terroristici.

Palmi - Libertà per Patrick Zaki

Insieme alla sezione palmese di Amnesty International, abbiamo affisso a palazzo San Nicola uno striscione che chiede la sua libertà. Inoltre, nel corso dell’ultima seduta di Consiglio Comunale, abbiamo poi esposto tra gli scranni i cartonati rappresentanti Zaki. L'iniziativa non è solo un segno di solidarietà, ma un vero impegno in favore della sua causa e di tutti prigionieri di coscienza. Abbiamo fortemente voluto la partecipazione attiva all’iniziativa. Siamo e saremo sempre dalla parte dei diritti umani e della libertà di espressione, con la convinzione che che la Politica debba sempre impegnarsi su tematiche di questa importanza, unendosi in una sola voce.

Nota stampa Comune di Palmi