REGGIO CALABRIA Falcomatà chiude la Via Marina, le piazze e i cimiteri cittadini

Falcomatà Il Comune di Reggio Calabria procederà alla chiusura di piazze e parchi comunali, dell'intero water front da Bocale a Catona, e alla chiusura al pubblico dei cimiteri cittadini.

Con un ulteriore provvedimento gli esercizi in cui si svolgono attività miste (es.tabaccai) saranno autorizzati a svolgere esclusivamente le attività previste dal DPCM dell'11.03.2020, e avranno l'obbligo della sospensione immediata di tutte le tipologie di gioco lecito che prevedono vincite in danaro (a titolo esemplificativo e non esaustivo new slot, gratta e vinci, 10 e lotto).

