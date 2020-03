BAGNARA CALABRA Covid 19, farmacia Valensise al servizio del cittadino

Giada Valensise - Bagnara Calabra Farmacia Valensise pienamente operativa a Bagnara Calabra. In questi giorni ha attivato un servizio di prenotazione dei farmaci cosiddetti DPC, ossia quei medicinali che vanno obbligatoriamente ordinati tramite ricetta. Cosi facendo si va in farmacia solo UNA VOLTA esclusivamente per il ritiro.

La Dott.ssa Giada Valensise invita tutti ad inviare foto della ricetta tramite whatsapp in cui siano ben leggibili tutti i dati o telefonando al numero dedicato 392.9884696 ricordandosi di portarsi dietro la ricetta per il ritiro. In questo modo si può restare a casa e uscire slo per necessità.