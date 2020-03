BAGNARA CALABRA Ordinanza del Sindaco: chiusi i cimiteri comunali, la Villa Comunale, e le fontane pubbliche

a - Cimitero Bagnara

Sono tre le ordinanze firmate dal Sindaco di Bagnara Calabra per contrastare la diffusione del covid-19 su tutto il territorio comunale. La prima riguarda la chiusura delle fontanine pubbliche sino al giorno 3 aprile 2020, con il divieto di ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico, ed in secondo luogo al fine di garantire una maggiore portata di acqua potabile nelle rete idrica e quindi una maggiore erogazione alla famiglie che si trovano costrette a rimanere nelle proprie abitazioni per l'intera giornata, lasciando aperte solo del due fontane site una in Via Nazionale ss. 112 Pellegrina ed l'altra in Via Nazionale ss. 18 Località Fiume.