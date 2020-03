BAGNARA CALABRA Area dedicata all'emergenza coronavirus sul sito del Comune

Banner Covid 19 Sul portale dell'Ente www.comune.bagnaracalabra.rc.it è disponibile in Home Page l'accesso alla nuova area dedicata per la pubblicazione di tutte le comunicazioni, informazioni e provvedimenti che riguardano l'emergenza Covid-19.

Da domani si provvederà ad arricchirla con lo storico dei comunicati e provvedimenti più importanti. Cogliamo occasione per comunicare che sono stati adottati dal Sindaco appositi provvedimenti per la chiusura al pubblico dei Cimiteri Comunali e della Villa Comunale. Nell'area dedicata sopra citata sono già disponibili le ordinanze per consultare nel dettaglio i provvedimenti adottati.