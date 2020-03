BAGNARA CALABRA Emergenza Coronavirus, sospeso il mercato settimanale

Sospeso Mercato Settimanale

Considerato che il mercato settimanale di Bagnara Calabra, che si svolge nella giornata di martedì, allo stato attuale ovvero per la sua conformazione e disposizione, non consente di poter rispettare le raccomandazioni di cui alla lettera f) dell'art 2 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020 ed in particolare "l'adozione di misure organizzative tali da consentire un accesso ai predetti luoghi con modalità contingentate o comunque idonee ad evitare assembramenti di persone nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro tra i visitatori", il Sindaco ha disposto la seguente ordinanza.