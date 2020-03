Coronavirus, nuovo caso a Reggio Calabria, contagiato un dipendente dell'istituto "De Blasi"

coronavirus nuovo casoNuovo caso di contagio da 'coronavirus' a Reggio Calabria. Si tratta di un dipendente dell’Istituto Clinico «Raffaele De Blasi» di Reggio Calabria, da circa 10 giorni assente dal lavoro.

A darne notizia è stato il direttore e titolare dell’istituto, Edoardo Lamberti Castronuovo che ha predisposto per altri 14 dipendenti, che avrebbero avuto contatti con l’uomo contagiato, la quarantena nel loro domicilio. È atteso per il pomeriggio un comunicato ufficiale del Grande Ospedale Metropolitano "Bianchi-Melacrino-Morelli". L'Asp ha attivato le procedure per individuare i soggetti venuti a contatto con il soggetto che è asintomatico.