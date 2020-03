BAGNARA CALABRA Emergenza Coronavirus, Chiesa Abbaziale: Messa domenicale e Via Crucis saranno trasmesse in streaming

La QUARESIMA per noi credenti è tempo spirituale di conversione ed occasione propizia per rinnovare il nostro cuore. I giorni tristi che stiamo vivendo sono per tutti noi un invito forte:

In basso potete leggere il relativo comunicato inviato a tutti i Sacerdoti dal Rev. Mons. Salvatore SANTORO Vicario Generale della nostra Arcidiocesi. Vi invito con sentimenti di paternità di voler accogliere le disposizioni di S.E. Mons Arcivescovo – che sono in conformità alle decisioni del Governo nazionale ed in sintonia con le autorevoli indicazioni della CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA - come pure le norme pratiche relative alla nostra Comunità parrocchiale.

2) riscoprire il senso vero della fraternità: se osservo le norme non pregiudico la salute mia e quella degli altri;

3) ravvivare la carità: aiutare quanti non sono in grado di condurre una vita “normale”, non solo a causa delCoronavirus.

Don Sarino Pietropaolo

VITA PARROCCHIALE

Chiesa Abbaziale: 1. ogni giovedì dalle ore 16.30 alle 18.30 adorazione eucaristica nel rispetto delle norme relative alla distanza tra persona (almeno un metro) - 2. ogni venerdì alle ore 17,00 : Riflessione sulla Via Crucis – trasmessa via streeming - 3. ogni Domenica ore 10,30: Celebrazione Eucaristica- trasmessa via streeming

Ufficio Parrocchiale: la richiesta di documenti (certificati, battesimo, cresima, ecc.) si può fare utilizzando gli indirizzi e i contatti indicati a fondo pagina; il ritiro degli stessi nei giorni di Giovedì e Venerdì dalle re 16.00 alle ore 18.00.

La trasmissione via streaming avverrà tramite i canali web di Radio Medua e la pagina Facebook Azione Cattolica Bagnara Centro

Cari Confratelli, Religiosi e Religiose, in ottemperanza all'ultimo Decreto della Presidenza del Consiglio e in sintonia con le disposizioni appena emanate dalla CEI, S. Ecc. Mons. Arcivescovo DISPONE che, fino al 3 aprile compreso, siano sospese le celebrazioni delle SS. Messe feriali e festive nel territorio della Diocesi di Reggio Calabria Bova. Per le Celebrazioni dei funerali , l'Arcivescovo DISPONE che si faccia solo la benedizione della salma, a casa, esclusivamente con i congiunti ed in orario da concordare con la famiglia, rimandando ad altra data la Celebrazione eucaristica. Questo, fino a nuova disposizione. Contestualmente, Mons. Arcivescovo RACCOMANDA che, ove possibile, siano mantenute aperte le chiese per la preghiera personale, fatte salve tutte le disposizioni e precauzioni precedentemente rese pubbliche.

Mons. Salvatore Santoro, Vicario Generale Arcidiocedi Reggio Calabria-Bova