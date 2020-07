PALMI Mediazione familiare, prosegue la collaborazione tra il Comune di Palmi e l’Associazione Filo Rosa

ass filo rsa Prosegue la collaborazione tra il Comune di Palmi e l’Associazione Filo Rosa, per la realizzazione del servizio di mediazione familiare e di sostegno alle vittime di violenza e stalking, servizio ideato al fine di sostenere la genitorialità e contrastare ogni forma di violenza di genere.

La rinnovata collaborazione tra l’Associazione, presieduta dall’Avv. Carmen Mazzullo, e l’Assessorato alle Politiche sociali, sottolinea l’importanza di svolgere un lavoro sinergico e costruire una rete che operi con efficacia sul territorio in un’ottica di supporto alle famiglie ed alle donne. Il servizio gestito dall’Associazione Filo Rosa - che da quasi dieci anni si occupa di tali tematiche e vanta un protocollo firmato anche con il Tribunale di Palmi e con parere favorevole del Consiglio Superiore della Magistratura - è un percorso integrato che prevede più interventi quali supporto alla bigenitorialità per le coppie separate e non, consulenza legale, sostegno psicologico. È rivolto a: coppie di fatto, coppie sposate, coppie separate o divorziate che intendono modificare gli accordi, vittime di violenza di genere, italiane e straniere, residenti e non.



Il servizio è attivo ogni giovedì è attivo presso i locali comunali due Giovedì al mese, dalle 15.00 alle 18.00.