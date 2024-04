SCILLA Approvato dalla Commissione straordinaria il piano per il servizio dei parcheggi a pagamento

comune di scilla La Commissione straordinaria ha approvato il piano per il servizio dei parcheggi a pagamento. Sono state individuate le aree destinate alla sosta a pagamento, le vie Cristoforo Colombo, Monacena, Terrapieno, Largo San Nicola, a Marina Grande e Via De Marco a Chianalea.

Le tariffe potranno essere pagate con i parcometri presenti nelle aree di sosta, dove è possibile acquistare un ticket orario o giornaliero, da esporre in maniera visibile dal parabrezza dell'auto in sosta, oppure con l'applicazione "Vivi Scilla". In quest'ultimo caso il pagamento dovrà essere comprovato tramite l'esposizione dell'apposito tagliandino rilasciato dalla stessa applicazione. Il servizio sarò in vigore dal 1 maggio al 30 settembre nel quartiere di Marina Grande, dal 1 luglio al 30 settembre nel quartiere di Chianalea, con un unico arco orario giornaliero di vigilanza dalle 8 alle 24. Non sono previsti tempi massimi di sosta e le aree destinate a parcheggio a pagamento non sono custodite. La tariffa è unica per tutte le zone di sosta, sia in fascia antimeridiana che pomeridiana, ed è di due euro, quella giornaliera di dieci euro.

Il pass per il quartiere di Marina Grande potrà essere rilasciato solo a residenti e titolari di attività commerciali in Via Cristoforo Colombo, Terrapieno, Monacena, Largo San Nicola, Via Monacena. Sono esclusi dalla possibilità di richiedere il pass i residenti sulla Via Nazionale. Il rilascio del pass per il quartiere di Chianalea potrà essere effettuato solo a favore dei residenti di Via Pofessore De Marco. Sarà rilasciato un solo pass per nucleo familiare. Intanto Scilla si prepara ad accogliere anche quest'anno i numerosi turisti che scelgono di trascorrere le vacanze estive nella cittadina della Costa Viola. Sulla spiaggia i gestori sono al lavoro per allestire i primi lidi e le attività di ristorazione. (t.f)