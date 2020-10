BAGNARA CALABRA Discarica "La Zingara", "RpB": "se ne discuta in Consiglio Comunale, e l'Amministrazione Comunale prenda posizione"

rinascita per bagnara"Rinascita per Bagnara" scrive al Al Presidente del Consiglio Comunale di Bagnara Calabra (Città Metropolitana di Reggio Calabria) e chiede di inserire all'ordine del giorno ndel prossimo Consiglio Comunale la discussione sulla posizione dell'Amministrazione Comunale in merito alla discarica "La Zingara" di Melicuccà.

Il sottoscritto Consigliere Comunale e Capogruppo della Lista Civica “Rinascita per Bagnara” Adone Pistolesi insieme alle consigliere comunali Santa Parrello e Daniela Salerno.

Vista la votazione all’unanimità dei presenti nel Consiglio Comunale dello scorso 29 gennaio 2020, convocato su esclusiva richiesta del gruppo consiliare di opposizione “Rinascita per Bagnara”, con la quale si dava - immediato mandato - al Sindaco ed ai Capigruppo dei gruppi consiliari “Rinascita per Bagnara” e “Uniti per Crescere” di poter conoscere e partecipare alle determinazioni sia sulla bonifica del sito che sulla riapertura del sito/discarica “La Zingara” di Melicucca’- BAGNARA;

- chiedono -

Che nel prossimo Consiglio Comunale venga inserito il seguente punto all’ordine del giorno:

- Posizione ufficiale del Comune di Bagnara Calabra riguardo la determinazione, deliberata nella seduta del Consiglio Comunale del 29 gennaio 2020, con la quale si chiedeva all’Ente di attivarsi immediatamente per promuovere quanto rappresentato nella votazione della Mozione Pistolesi “Rinascita per Bagnara” e dell’emendamento ad esso collegato e votato all’unanimità dei presenti. Quanto sopra, per rendere noto al Consiglio quali atti ufficiali, dal 29 gennaio 2020, abbia promosso e prodotto il Sindaco affinché le determinazioni votate fossero state e siano rappresentate a tutela della cittadinanza, delle attività produttive, delle proprietà private, della salute e degli interessi pubblici e del territorio.

Restiamo a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento.

Bagnara Calabra 25 ottobre 2020

Distinti Saluti - I consiglieri comunali del gruppo “RINASCITA per BAGNARA”

SANTA PARRELLO, DANIELA SALERNO e ADONE PISTOLESI