REGGIO CALABRIA Tutto è pronto per l’undicesima edizione del Memorial Mino Reitano

Memorial Mino Reitano 2020 Tutto è pronto per l’undicesima edizione del Memorial Mino Reitano. La serata è in programma come da tradizione il 27 gennaio al Teatro Comunale “Francesco Cilea” di Reggio Calabria, in occasione dell’anniversario della scomparsa di uno dei più apprezzati interpreti della musica melodica italiana.

L’atteso spettacolo è promosso dall’Associazione Musicale e Culturale “La Vita è così” fondata da Gegè Reitano fratello dell’artista. Diversi gli ospiti annunciati all’edizione numero undici del Memorial. Su tutti Felice Pagano riconosciuto dalla stampa e dal pubblico come il cuore e l’anima di Mino, Dario Baldan Bembo autore del brano ‘Amico è’, Chiara e Martina Scarpari che addirittura hanno cantato in Eurovisione “Una ragione di più” e Francesco Capodacqua ex protagonista di “Amici”. La conduzione dello spettacolo è affidata all’apprezzato giornalista Rai Massimo Proietto. Direttore artistico dell’evento Natale Princi già presente con brillanti risultati in precedenti edizioni del Memorial. Sul palco i cantanti verranno accompagnati dall’Orchestra “Mino Reitano” diretta da Cettina Nicolosi presidente del Conservatorio “Cilea” di Reggio Calabria e Roberto Caridi che ha fatto rivivere la tradizione bandistica fondando nel 2003 la Banda musicale “Città di Reggio Calabria. Prenderanno parte alla serata diversi artisti, alcuni dei quali già protagonisti di altre edizioni del Memorial: Giulia Scarcella, Victoria Cosentino, Peppe Sapone, Gaetano Luzzi, Giovanni Fiorenza, Antonio Abbate, Ilaria Longobardi, Vincenzo Muscetta, Santino Cardamone, Roberto Kel Torres, Manuela Cricelli, Giulia Battista, Fabrizia Salvia, Antonia Laganà, Luois Manno, Marinella Rodà, Salvatore Parisi, Alessia Digiò, Serena Ambesi. In questi giorni Gegè Reitano sta mettendo a punto gli ultimi dettagli di una serata divenuta nel tempo un evento istituzionale sempre molto atteso. Nel corso della serata, Mino Reitano sarà ricordato anche per le sue grandi qualità sul piano umano. Non mancherà poi un ringraziamento particolare alla produzione del film campione d’incassi “Tolo Tolo” ed al regista ed interprete Checco Zalone, per aver ricordato nella pellicola Mino Reitano con “Italia”, uno dei suoi intramontabili successi. Il 27 gennaio al “Cilea” il sipario si aprirà alle 20,30.