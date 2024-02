Controlli straordinari dei Carabinieri a Bova Marina. Un arresto per detenzione di arma clandestina

Controlli straordinari dei Carabinieri a Bova Marina. Un arresto per detenzione di arma clandestinaNegli ultimi giorni la Compagnia Carabinieri di Melito di Porto Salvo ha intensificato i propri controlli volti al contrasto della criminalità comune insistente su tutto il territorio. I militari della StazioneCarabinieri di Bova Marina (RC) infatti, supportati da unità dello Squadrone Eliportato Cacciatori di Calabria, hanno effettuato una perquisizione presso un capannone ubicato in quel centro, alla ricerca di armi, munizioni e materiale esplodente.

Le approfondite ricerche condotte dai militari in tutta l’area interessata hanno infatti permesso di rinvenire un fucile a canne mozze parallelesenza matricola, ed un notevole munizionamento pari a quasi 150 cartucce costituite da cal. 12, cal. 22 l.r. e cal. 410 magnum. Il soggetto che aveva la disponibilità del capannone, sprovvisto di qualsiasi licenza di porto o detenzione di armi, veniva tratto in arresto e messo a disposizione dell’autorità giudiziaria reggina. Trattandosi di provvedimento in fase di indagini preliminari rimangono salve le successive valutazioni in sede processuale. Le attività dei Carabinieri della Compagnia di Melito di Porto Salvo come in tutta la provincia reggina, si inseriscono nello scenario non solo della importante repressione dei reati ma soprattutto della prevenzione degli stessi, per fornire tutti i giorni ai cittadini i più alti standard di sicurezza.