La delegazione ACI di Bagnara Calabra di Rocco Ienco premiata come miglior Delegazione dell'Anno ACRC

Delegazione ACI Bagnara Calabra Tommaso Pitti giovane Account Manager presso ACI Informatica. Consegnato nei giorni scorsi il premio come migliore "Delegazione dell'Anno ACRC" alla Delegazione ACI di Bagnara Calabra di cui è responsabile Rocco Ienco. Presenti alla premiazione il Dott. Giuseppe Marturano e la Direttrice Sandra Pagani dell'Automobile Club di Reggio Calabria. E' intervenuto inoltre

Premiato quindi lo sforzo della Delegazione ACI di Bagnara Calabra e di Rocco Ienco che in quesi anni si è distinto per impegno e grande professionalità. Tanti i servizi offerti presso l'agenzia cittadina che è diventata nel tempo una realtà affidabile e concreta al fianco di cittadini ed automobilisti. Risposte efficaci ed efficienti alle esigenze degli utenti, la Delegazione ACI di Bagnara Calabra dedica il proprio impegno alle tematiche della mobilità e in particolare fornisce ai propri soci una vasta gamma di opportunità e servizi.

