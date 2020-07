Esemplare di Caretta caretta avvistata sulla spiaggia di Bagnara. Informazioni utili per proteggere la tartaruga marina

Caretta caretta BAGNARA CALABRA - Le spiagge non sono semplicemente uno spazio pubblico oggetto di concessione ma sono un habitat da rispettare, gestire e valorizzare attraverso la conoscenza. La gestione sostenibile ha come obiettivo anche la valorizzazione delle coste e non blocca lo sviluppo del turismo. Una Caretta caretta sulle nostre spiagge può diventare un "fatto", un "evento" con un ritorno di immagine enorme in termini pubblicitari. Quindi di seguito ecco alcune informazioni importanti, dei colleghi di Caretta Calabria Conservation che da decenni si dedicano alla protezione della Caretta caretta e degli ambienti dove vive e si riproduce.

La tartaruga marina Caretta caretta osservata sulla spiaggia di Bagnara potrebbe essere una delle tante femmine riproduttive che in questi giorni approdano in Calabria per deporre le proprie uova, evento tutt'altro che raro nella nostra regione. Nel punto in cui è emersa, la tartaruga non ha deposto, forse perche disturbata, o perche il substrato non era idoneo, ma nelle prossime ore potrebbe ritentare sulla medesima spiaggia o sulle altre della "Costa Viola". Chiunque sia cosi fortunato da osservarla è pregato di tenersi a debita distanza evitando di disturbare l'animale e, se al buio, di evitare di illuminarla con torce o flash e di avvertire tempestivamente la Guardia Costiera o direttamente il personale di Caretta Calabria Conservation che in Calabria si occupa del monitoraggio e della tutela dei nidi della specie. Il numero telefonico di Caretta Calabria Conservation è 3270476383.

Rocco Dominici