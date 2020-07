BAGNARA CALABRA Cartella da 7000euro, cittadino bagnarese non ci sta

cartella esattorialePuò una sanzione amministrativa di 600 euro nel giro di qualche anno arrivare alla considerevole cifra di oltre 7000 euro. Si. Succede anche questo in Italia, e più precisamente a Bagnara Calabra dove un cittadino si è visto recapitare una cartella dall’Agenzia delle Entrate, 9 anni dopo la contestazione, esattamente di 7.719,62 centesimi.

Antonio, questo il nome dell’uomo che nell’aprire la busta pervenutagli qualche settimana fa è rimasto esterefatto ed incredulo, anche perché negli ultimi anni nessuno si è mai fatto vivo per reclamare alcunché. Nessuna comunicazione, nessuna notifica, <<solo adesso – riflette ad alta voce Antonio – lo Stato si fa sentire reclamando una cifra che considero ingiusta e non congrua rispetto a una sanzione elevata più di nove anni fa>>. Neanche la prescrizione ha evidentemente posto rimedio ad una cartella che in questi anni si è fatta largo nella burocrazia italiana per giungere, anche se con notevole ritardo, a destinazione.

<<I cittadini vogliono pagare quanto richiesto loro dallo Stato – chiude Antonio – ma vogliono farlo nel rispetto della dignità umana, e cercando di non destabilizzare economicamente chi con tante difficoltà cerca dignitosamente di andare avanti>>.

Red