BAGNARA CALABRA E' moria di gatti a Pellegrina

gatto Triste fenomeno a Pellegrina di Bagnara Calabra, con numerosi gatti che nelle ultime settimane sono stati trovati morti in più punti della piccola frazione della cittadina della Costa Viola.

Non sono ancora chiare le cause, ma sembra che la morte dei felini sia da addebbitare a dei bocconi avvelenati. Più di nove i gatti vittime di tali atti, e qualcuno, grazie all'intervento di volenterosi cittadini è stato salvato da morte certa. Se fosse confermato che i felini sono stati avvelenati, l’autore dell'insano gesto potrebbe rischiare fino a tre anni di reclusione. Quale sia il motivo di un tale comportamento non è dato sapere, è fondamentale però che questi episodi vengano denunciati per permettere alle autorità competenti di individuare gli autori di un gesto così atroce e crudele.

Red