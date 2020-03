La privacy al tempo del coronavirus

Sulluso e labuso dei SocialLe condizioni di salute sono uno dei dati sensibili tutelati dalla normativa della privacy, oltre che dal buon senso. In questi giorni concitanti, un messaggio vocale di origine sconosciuta e dalla dubbia autenticità, apparentemente registrato da un’operatrice sanitaria, rimbalza nell’etere da telefono a telefono, con informazioni esplicite riguardanti l'ultimo caso di coronavirus a Reggio Calabria.

Nell’audio riferimenti espliciti ad una nota farmacia del reggino, in cui sempre l’anonima autrice del messaggio rivela che il docente universitario avrebbe visitato prima della messa in quarantena. Mentre sono state molte e gradite le risate generate da file creati ad hoc e resi virali per sdrammatizzare la situazione, la località di Pietra Cappa è in cima a tutte le ricerche sui principali motori di ricerca, nel caso in questione oltre a ledere alla privacy di un nostro concittadino in difficoltà si rischia di generare solo ulteriori psicosi e panico, oltre ai danni indiretti verso una terza attività commerciale, la quale rischia di vedersi boicottata senza alcun motivo, con intuibili conseguenze economiche. Quanto accaduto è sintomo di scarsa alfabetizzazione digitale, oltre che di cattivo gusto.

Francesco Ventura