“L’Isola che non c’è”, ludoteca e baby parking, offre a Bagnara Calabra servizi a misura di bambino

LIsola che non cèLudoteca, baby parking, area giochi baby, laboratori creativi, playground e gonfiabili, feste a tema e di compleanno: è tutto questo e non solo, ‘L’isola che non c’è”, ampio spazio (più di 400 metri) dedicato ai bambini dai 4 ai 12 anni inaugurato da poco più di tre mesi a Marinella di Bagnara Calabra. L’idea nasce da un team giovane e dinamico guidato da Filippo Lucisano che ha deciso di investire nella cittadina della Costa Viola, coinvolgendo Maria Carmela Tripodi ed Enza Trentinella, valide ed esperte collaboratrici che hanno creduto nel progetto sposandone appieno le linee guida dettate dal giovane imprenditore villese.

Luminosità e colore accolgono i bimbi che si trovano all’interno di un openspace dove poter giocare in piena libertà e sicurezza. Tappeti, gonfiabili, palline colorate, scivoli, e tante attrazioni. E mentre i piccoli si divertono, i grandi possono chiacchierare amabilmente, bere un caffè, o approfittare di comodi tavolini. Non mancano i giochi in scatola, carte, matite colorate, e attività di apprendimento. E’ possibile organizzare feste private con o senza animatori oppure affittare unicamente lo spazio organizzando con animatori esterni una festa personalizzata. Su prenotazione è possibile anche realizzare pizzate, ritrovi di classe, cene tra amici, battesimi, comunioni, cene aziendali, mentre i bambini si divertono nello spazio gioco a loro dedicato. E poi il servizio di baby parking a misura di bambino, con il gioco che diventa l’elemento fondamentale su cui si basa l’attività giornaliera. Le famiglie potranno trovare orari flessibili, professionalità, e tante idee pensate per i più piccoli. “L’sola che non c’è” vuole essere per i bambini un’esperienza unica, un viaggio in un’altra dimensione, un momento di gioia e divertimento, senza tralasciare l’aspetto educativo e dello stare assieme.

“L’Isola che non c’è” si trova a Marinella di Bagnara Calabra, nei pressi del Ristorante “Il Gabbiano Bianco”. Cell. 380.8682517. E-mail: l’ Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo. .

