CALCIO Bagnarese - Taurianova Academy 0-0. Biancazzurri in 9

1 1 bagnarese-taurianova 03122022 Pareggio prezioso per la Bagnarese, che finisce in 9 la partita. Minuto di raccoglimento dedicato a Domenico Venuto, lo sfortunato imprenditore venuto a mancare a causa di un incidente con le bombole di gas, e si parte. Dopo una lunga fase interlocutoria iniziale, Moumen realizza con un gran diagonale su lancio col contagiri di Gaetano, ma per il fischietto reggino l'attaccante biancazzurro è al di là della linea dei difensori. Al 16' rispondono gli ospiti da calcio di punizione di Viola, chef coglie l'incrocio dei pali Errore difensivo al 24', Viola tira a porta sguarnita ma è tutto fermo per fuorigioco.

Un minuto dopo, Cimarosa tira una gran punizione che è fuori di poco. Un primo tempo davvero avaro di emozioni si chiude a reti bianche. El Makni non ce la fa, entra Barresi, oltre al Douglas Silva per fare la scossa. Appendere inizia la seconda frazione è Alampi a provare un gol pazzesco, ma va fuori, con Barresi che comunque sembrava esserci. Risponde subito Moumen con una gran punizione che da l'illusione del gol. Al 56' c'è una punizione per Mustica, ma Barresi ha un riflesso straordinario e si rifugia in corner. Il Taurianova pressa ma la Bagnarese resiste, poi al 62' c'è un tiro al volo spettacolare di Gaetano che trova la risposta da campione di Sinopoli. Minuto 71, rischio per la Bagnarese trafitta in contropiede, ma per fortuna dei padroni di casa, il diagonale di Marini va a lato. 79', lancio verso C. Spoleti, appena subentrato sul suo cross arriva Maceri che colpisce alto. All'84', D. Tripodi si fa ammonire per la seconda volta, lasciando i suoi compagni in 10. I biancazzurri resistono, poi rimangono pure in 9 per il rosso a Maceri. Per fortuna manca poco, il triplice fischio suona come un sollievo. Mister Megna furioso: “fatti passi indietro”.