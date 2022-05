PALLAVOLO FEMM. PRIMA DIV. All'Olimpia la doppia sfida con Taurianova

1 1 olimpia-taurianova 06052022Anche la seconda sfida nello spazio di tre giorni contro la seconda forza del campionato è appannaggio dell’Olimpia. Bissato infatti il successo di mercoledì con in contorno una splendida cornice di pubblico, con le bagnaresi corsare in quel di Taurianova per 3-0, e oggi con lo stesso risultato, dopo un secondo set vinto ai vantaggi sul filo di lana e il terzo rimontato da -9, con menzione speciale per Arianna Libro, quasi sempre perfetta a ricezione e autrice di un superlavoro decisivo. Le bagnaresi partono col 2-0 firmato da Montalto in attacco e Vecchio dalla linea di battuta.

Le ospiti rimontano fino al 6-8, grazie ai punti di Pronestì e Nanchin, mentre per le biancazzurre ci sono solo il punto di Vecchio e il muro di F.Libro. un punto e un ace di Zangari, oltre all’attacco di Infantino provano a dare continuità all’azione taurianovese, ma le padrone di casa reagiscono con due acves e un attacco di Montalto, tre attacchi e tre battute vincenti di Nassi, un punto per F.Bagnato e uno per Furci, si arriva al 24-14. È ancora Nassi, dalla linea di battuta, a colpire e chiudere il primo set. Secondo parziale che parte fortissimo per la bagnaresi grazie al 4-0 firmato dall’ace dei Vecchio e il punto di Montalto. Reagiscono le ospiti con i punti di Pronestì e Pezzano, ma la capolista non sta a guardare e va sul 13-6 con ace e punto di Nassi, oltre a quello di F.Bagnato. ospiti che provano a rintuzzare il distacco con un punto e un ace di Zangari, oltre ai due di Mezzatesta e il punto di Pronestì, per le bagnaresi Montalto. E qui, ecco il black-out: solo un ace di Calabrò per le bagnaresi, che subiscono il perentorio ritorno delle gialloblù con un punto di Infantino e uno di Plateroti, siamo sul 21 pari. Un ace di Pezzano conduce al 22-24 e quasi alla perdita del set, ma emerge tutta l’esperienza di Montalto che con due punti pareggia il conto, si va ai vantaggi. Si alternano i punti e gli errori, Zanagri colpisce per le ospiti ma De Marco va a segno sottorete con un tocco furbissimo e un ace. Errore in attacco delle gialloblù, secondo set in cascina per l’Olimpia. Il terzo set parte con l’ace di Mezzatesta, poi errore della stessa, ma le bagnaresi non avvertono il campanello d’allarme. Infatti, le ospiti allungano fino all’1-4 grazie all’ace dei Zangari e il punto di Pezzano. Un errore interrompe la striscia positiva taurianovese, ma ricomincia subito con Pezzano e Mezzatesta, due volte vincente dalla linea di battuta, le quali portano al massimo vantaggio: 2-11. Due aces per Nassi, muro di Calabrò, punti per Montalto e Vecchio, ma dall’altra parte Infantino sottorete e Nanchin dalla linea di battuta rispondono presenti, per condurre al 13-18. Nanchin colpisce ancora, ma c’è la riscossa biancazzurra con tre punti e un ace di Nassi, oltre all’attacco di Montalto per il 22 pari. Ancora Nassi, implacabile, e F.Bagnato dalla linea di battuta portano al 24-22, a un passo dalla vittoria definitiva. Le ospiti provano a resistere, ma un errore a rete porta i tre punti all’Olimpia, che si conferma prima in classifica a +8 sulla seconda, e con una partita in meno. Domani si concluderà questa sfibrante quattro giorni contro le Frecce Azzurre di Bova, e anche se ancora il cammino è lunghissimo e mancano altre 8 partite, quindi ben 24 punti in palio, l’Olimpia è più che autorizzata a sentirsi la principale candidata per l’ascesa verso la D.

Olimpia Bagnara - ASD School Volley Taurianova 3-0 (25-14, 28-26, 25-22)

Olimpia Bagnara: D'Aspromonte, F.Bagnato, M.Bagnato, De Marco, Furci, A.Libro, F.Libro, Montalto, Sarcina, Calabró, Lopresti, Nassi, Velardi, Vecchio.

All:D. Corigliano /A. Versace

ASD School Volley Taurianova: Infantino, Mezzatesta, Nanchin, Neri, Perri, Pezzano, Plateroti, Politanó, Pronestì, Reitano, Zangari. All:E. Idone

Arbitri: Marcianó /Crucitti

Vincenzo Laurendi

