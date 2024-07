BAGNARA CALABRA Incendio in un appartamento, intervengono i vigili del fuoco

Intervento Vigili del Fuoco

Questa mattina intorno alle ore 8:00 si è sviluppato un incendio in un appartamento dell'ultimo piano di un edificio lungo la Strada provinciale in località Grimoldo a Pellegrina di Bagnara Calabra. In casa, al momento dell'incendio, c'èra una donna che è riuscita a portare figli fuori dai locali per poi subito dopo chiamare i soccorsi.