Venerdì 26 luglio la Società Operaia di Mutuo Soccorso” presenta il Progetto Biesse “Giustizia e Umanità: Liberi di Scegliere”

Progetto BiesseLa “SOMS - Società Operaia di Mutuo Soccorso” in sinergia con l’Amministrazione Comunale di Bagnara Calabra presenta il Progetto Biesse “Giustizia e Umanità: Liberi di Scegliere”, promosso dall'Associazione Culturale Biesse, che si terrà il 26 Luglio 2024 alle ore 21:30 presso la sede della Società Operaia di Bagnara Calabra.

Il Progetto Biesse, partendo da Reggio Calabria è diventato un percorso istituzionalizzato in tutte le scuole d'Italia, creando un ponte unico tra Nord e Sud: un esempio virtuoso sulla divulgazione della cultura della Legalità e della Giustizia e per il riscatto dei giovani che vivono in contesti familiari di criminalità organizzata e di 'ndrangheta. L’obiettivo di“Giustizia e Umanità, Liberi di Scegliere”, oltre alla divulgazione e alla grande attività di prevenzione, prevede anche aiuti economici concreti con l’attribuzione di borse di studio e borse lavoro per gli studenti delle scuole.

Il Progetto - divenuto Legge Regionale il 28 Giugno 2023 - si basa sul percorso ideato dal Giudice Roberto Di Bella, messo in atto daBruna Siviglia, Presidente Nazionale e Fondatrice Biesse e costituisce oggi un esempio e un percorso educativo che ha varcato i confini nazionali ed internazionali, seguitoda reti televisive e giornalistiche comela BBC inglese, il The Guardian, dai canali televisivi nazionale francesie tedeschi. Tantissime ad oggi sono le iniziative che l'associazione Biesse porta avanti sul territorio nazionale, volte al bene comune e al miglioramento dei territori, perseguendo con encomiabile impegno azioni di solidarietà sociale e di contrasto alla violenza sulle donne.

L’appuntamento, che rappresenta il cuore stesso delle attività della SOMS di Bagnara Calabra, è un'importante occasione per discutere di una realtà territoriale di tale levatura, pioniera di questo straordinario percorso educativo ed innovativo, che rende i giovani protagonisti di una scelta di vita libera e consapevole.

L’incontro, coordinato da Rosario Cundari, Presidente della Società Operaia di M.S. di Bagnara, sarà moderato dalla giornalista Cristina Cortese e vedrà la partecipazione di interventi illustri, quali la Presidente Nazionale e Fondatrice Biesse Bruna Siviglia, il professor Renato Scutellà, Dirigente Scolastico I.C. "U. Foscolo" di Bagnara, il Magistrato Paolo Ramondino e l’Onorevole Federico Cafiero De Raho Vice Presidente Commissione Parlamentare Antimafia. Saranno presenti inoltre il Sindaco Adone Pistolesi e il Consigliere comunale con delega alle Politiche Culturali Mimma Garoffolo per i saluti istituzionali.

La SOMS - Società Operaia di Mutuo Soccorsodi Bagnara Calabra, istituita il 3 giugno 1877, nacque dal principio e dalla necessità di aiuto reciproco fra operai, artigiani e contadini con esperienze di associazionismo emutualità. Dopo centocinquant’anni continua ancora oggi ad essere una realtà associativa volta ad attuare attività ed iniziative allo scopo di far riscoprire alle nuove generazioni una Storia che ha contribuito alla diffusione dei valori culturali ed educativi, sensibilizzando su temi importanti ed elevando il livello culturale e di informazione.

Prgetto Biesse