BAGNARA CALABRA Sabato 27 luglio la Parrocchia Abbaziale di Santa Maria e i XII Apostoli accoglierà i nuovi parroci

Pietro Sergi e don Candidoro Simone Costarella, che hanno guidato nell'ultimo anno la parrocchia abbaziale, sabato 27 luglio, la comunità parrocchiale e tutta Bagnara Calabra si preparano a vivere un altro significativo momento, accogliendo i nuovi parroci, don Antonino Iannò e don Antonio Circosta.

L'accoglienza avrà inizio alle ore 18:30 in piazza Matteotti, con i saluti istituzionali e una processione verso la chiesa abbaziale. La solenne celebrazione eucaristica, sarà presieduta alle 19 dall'arcivescovo di Reggio Calabria - Bova, monsignor Fortunato Morrone e segnerà l'ingresso ufficiale dei nuovi parroci. Al termine della celebrazione, la comunità si ritroverà presso la Villa Comunale per un momento di festa, cena e condivisione. Sarà un'occasione per conoscersi meglio, rafforzare i legami comunitari e dare un caloroso benvenuto a don Nino e don Antonio, pronti a iniziare il loro ministero pastorale a Bagnara Calabra.