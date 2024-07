BAGNARA CALABRA Controlli allacci abusivi rete idrica, il Sindaco chiede maggiori controlli

Non sarebbe infatti in alcun modo tollerabile che, a fronte dell'attivazione da parte dell'Amministrazione di ogni possibile mezzo e risorsa per fronteggiare gli effetti della siccità che interessa l'intera Provincia e buona parte della Calabria, vi fossero cittadini che prelevano abusivamente l'acqua potabile dalla rete idrica comunale, anche per usi impropri. Pertanto con nota n. 36199 di oggi, si è richiesto ai settori UOC 3 Tributi e UOC 5 Lavori Pubblici, ciascuno per quanto di rispettiva competenza, di attivarsi con prontezza ed efficacia al fine di individuare, anche attraverso controlli incrociati tra l'anagrafe e gli utenti del servizio idrico, eventuali situazioni di prelievi abusivi, da accertarsi in loco con l'ausilio delle Forze dell'Ordine, alla quale la richiesta è stata inoltrata per opportuna conoscenza.

Così in una nota su facebook il sindaco di Bagnara Calabra Adone Pistolesi