Spettacli estivi, "La Bagnara che VogliAmo": "Un programma senz'anima"

Estate Bagnarese - 2024Non vogliano entrare nel merito della qualità degli eventi programmati, non troveremmo né contenuti nè tanto meno argomenti per definirli “eventi”, ma corre l’obbligo evidenziare come le caratteristiche delle manifestazioni programmate dovrebbero essere relazionate principalmente agli obiettivi che le stesse dovrebbero perseguire soprattutto in ambito turistico.

Generalmente, gli eventi programmati per le stagioni estive intendono rilanciare la strategia di promozione del sistema turistico locale con l’obiettivo di incrementarne l’attrattività dei luoghi ove si realizzano, ampliare le motivazione di viaggio dei visitatori/spettatori, ed aumentare le occasioni di richiamo mediatico in ambito nazionale e regionale.

Il sostegno di una Amministrazione Comunale alla realizzazione di un programma di eventi e manifestazioni (e a quanto è dato sapere il costo complessivo del cartellone estivo 2024 è costato alle tasche dei cittadini ben 50 mila euro), dovrebbe essere in grado di veicolare con efficacia l’immagine del territorio, delle sue bellezze naturali e culturali, nonché dei suoi prodotti enogastronomici.

Gli eventi dovrebbero caratterizzarsi per la loro unicità, per la loro prospettiva attrattiva, per il loro impatto mediatico, dovrebbero ampliare e innovare l’offerta turistica locale rivolgendosi a diversi target di utenza turistica e di visitatori, e generare impatti sia sul fronte dell’attrazione turistica che su quello di tipo socio economico.

Niente di tutto quanto sopra indicato si può evidenziare tra gli obiettivi del programma dell’estate bagnarese 2024 proposto dalla Amministrazione Pistolesi per quest’anno: sembrerebbe che il cartellone delle manifestazioni sia stato elaborato solo perché era un “atto dovuto” nei confronti dei bagnaresi, essendo un programma che viene realizzato ogni anno e per consuetudine andava realizzato anche per il 2024.

Per la serie “quando la pezza è peggio del buco”

Quale prospettiva a fini turistici dovrebbe perseguire il programma approvato dalla Giunta Pistolesi?

Praticamente nessuna: le caratteristiche degli spettacoli, la loro qualità artistica, il loro spessore culturale non sono minimamente in grado di ampliare né l’offerta turistica locale né tanto meno di generare impatti positivi in termini di attrattività turistica e socio economici.

Quale utenza extra residenti e perché dovrebbe venire a Bagnara nelle serate indicate dal calendario per assistere agli spettacoli programmati dal Comune ed apportare così un beneficio all’economia locale?

Per non parlare della festa patronale: in tutte le piazze calabresi, e non, si assisterà a grandi concerti musicali che certamente saranno in grado di coinvolgere quanto più pubblico possibile al fine di condividere quei momenti che devono essere di assoluta spensieratezza e giovialità, insomma una FESTA di popolo.

Sarebbe stato più opportuno puntare su un tipo di spettacolo più adatto alla giornata ferragostana piuttosto che puntare su qualcosa di molto più impegnativo. Molti bagnaresi si vedranno costretti a trascorrere il 15 agosto in esilio nei paesi viciniori alla ricerca di diversi e coinvolgenti spazi musicali.

Un pensiero va ai nostri giovani letteralmente esclusi dalla programmazione ed invitati a trascorrere molte serate fuori dalle mura del paese qualche ora di relax e divertimento.

Non si capiscono gli obiettivi a cui il programma si rivolge, forse la condivisione con qualche spettacolo con tutti gli altri rioni, ma non si può cancellare la storia che ha visto PIAZZA MATTEOTTI per come il teatro all'aperto in estate della città di Bagnara e dei paesi limitrofi, se erano quelli di migliorare l'offerta di ricezione turistica, quella caro Sindaco, non si inventa e di questo tema può parlarne solo chi ne conosce le tecniche e le dinamiche.

Dopo la fase del dissesto, dove non si è potuto spendere un solo centesimo, e nonostante ciò sono stati allestiti calendari estivi in maniera più che dignitosa, L’Amministrazione poteva essere giustificata il primo anno del loro mandato perché appena insediata; lo scorso anno abbiamo assistito ad una programma con una spesa importante (oltre 100 mila euro) ma dedicato esclusivamente alla musica jazz e qualche evento di nicchia, ma diciamolo pure, il programma dell’ ESTATE BAGNARESE 2024, rappresenta l’ennesimo fallimento di questa Amministrazione, senza se e senza ma, e ne siamo certi che i cittadini di Bagnara questo lo hanno già capito.

La Bagnara Che VogliAmo